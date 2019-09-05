Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления
Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови. Из областного бюджета выделено более 131 млн руб.
В центре внимания — предпенсионеры, люди трудоспособного возраста: женщины — с 5 лет и мужчины с 60 лет — всего около 10 тысяч человек.
Пациентов, у который впервые диагностирована гипертония с высоким сердечно-сосудистым риском, обеспечат бесплатно лекарствами в течение года. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и назначение препаратов определяет врач.
Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в проекте участвуют 55 медорганизаций Челябинской области. В семи из них пациенты уже получают лекарственные препараты бесплатно.
Цель проекта благая: ожидается снижение частоты развития острых сосудистых состояний у пожилых пациентов, уменьшение риска развития других сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений гипертензивной болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU