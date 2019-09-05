В Челябинской области борец построил для односельчан стадион

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-05T13:30:59+03:00

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В деревне Верхний Айск Саткинского района Акбар Муртазалиев появился несколько лет назад и влюбился в здешние края. Потому, как сообщает сайт Hornews.com, решил подарить односельчанам настоящий спортивный комплекс. Акбар с детства занимается спортом —вольной борьбой и смешанными единоборствами.

— Лес красивый, речка, горы вокруг. Ходи, любуйся, дыши свежим воздухом, — говорит Акбар. — Только в деревне нет почти никого: старенькие и маленькие. Взрослые на заработках, в других городах. Чтобы подростков делом занять, решил построить спортплощадку. Но только своих денег мне бы не хватило, потому я решил побороться за грант, подал в администрацию Саткинского района заявку.

Триста тысяч рублей гранта и 200 тысяч рублей своих — вот цена проекта. За полтора месяца работы с односельчанином Акбар построил мини-спорткомплекс.

— У нас есть ринг для занятий боксом, есть груша, мы построили трибуны и поле для мини-футбола. Есть магнальная зона. В любимом лесу мы проложили тропу здоровья и трассу для велосипедистов в 3,6 км. Мы открыли прокат велосипедов, но детям выдаем из бесплатно, откуда у них деньги? — продолжает Акбар.

О своем бизнесе благотворитель предпочитает не распространяться.

Площадку в деревне открыли под конец летних каникул, и с тех пор она не пустует.

— На зиму ринг закроем от снега, для детей построим горку, — делится планами Акбар Муртазалиев.

Площадка не пустует! Фото: hornews.com

Родные просторы - лучшее место для жизни. Фото: hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU