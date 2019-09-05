В Челябинской области борец построил для односельчан стадион
В деревне Верхний Айск Саткинского района Акбар Муртазалиев появился несколько лет назад и влюбился в здешние края. Потому, как сообщает сайт Hornews.com, решил подарить односельчанам настоящий спортивный комплекс. Акбар с детства занимается спортом —вольной борьбой и смешанными единоборствами.
— Лес красивый, речка, горы вокруг. Ходи, любуйся, дыши свежим воздухом, — говорит Акбар. — Только в деревне нет почти никого: старенькие и маленькие. Взрослые на заработках, в других городах. Чтобы подростков делом занять, решил построить спортплощадку. Но только своих денег мне бы не хватило, потому я решил побороться за грант, подал в администрацию Саткинского района заявку.
Триста тысяч рублей гранта и 200 тысяч рублей своих — вот цена проекта. За полтора месяца работы с односельчанином Акбар построил мини-спорткомплекс.
— У нас есть ринг для занятий боксом, есть груша, мы построили трибуны и поле для мини-футбола. Есть магнальная зона. В любимом лесу мы проложили тропу здоровья и трассу для велосипедистов в 3,6 км. Мы открыли прокат велосипедов, но детям выдаем из бесплатно, откуда у них деньги? — продолжает Акбар.
О своем бизнесе благотворитель предпочитает не распространяться.
Площадку в деревне открыли под конец летних каникул, и с тех пор она не пустует.
— На зиму ринг закроем от снега, для детей построим горку, — делится планами Акбар Муртазалиев.
Площадка не пустует! Фото: hornews.com
Родные просторы - лучшее место для жизни. Фото: hornews.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU