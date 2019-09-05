Возле главного здания Челябинской области десятки лет не могут победить лужу
Днем 5 сентября в Челябинске прошел хороший дождь. Улицы вновь поплыли. Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов заснял тротуар и проезжую часть возле здания правительства региона. На публикацию обратил внимание сайт «Курс дела».
— На центральной улице города не сделали ливневку, в связи с чем стало топить парадный вход у правительства области. Дорожники сделали горку. И, казалось бы, у них были все шансы сделать удобный поднятый переход для людей, но как будто бы никто не увидел в этом необходимости. Думаю, это какое-то патологическое непонимание потребностей людей. А еще забавно, что проблему не решили, коварная вода проникает к «белому дому» по тротуару! — написал Лев Владов.
Активист обратил внимание, что за последние годы дорогу ремонтировали неоднократно, но проблема с отводом воды не решается. Ответственных за эти недоработки людей урбанист назвал «не плохими и не хорошими». Причину бесконечных просчетов дорожников Лев определил так:
— Просто они искренне не понимают, что может быть по-другому.
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