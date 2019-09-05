2019-09-05T15:53:41+03:00
Общество

Тренер «Трактора» Петерис Скудра занялся озеленением Челябинска

Вместе с игроками и гендиректором клуба наставник высадил саженцы лип в саду Победы
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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В парке выросла аллея из трех десятков молодых деревьев. Озеленением Челябинска занялись игроки — Сергей Коньков, Богдан Жиляков, Егор Бабенко, Андрей Гришаков, Дмитрий Алексеев и Влад Сухачев и руководство «Трактора» во главе с генеральным директором клуба Борисом Видгофом.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, обкапывая лопатой молодую липу, рассказал, что сыновей у него двое, а вот деревья он сажает в первый раз. Так что еще одну из целей, поставленных поговоркой для любого мужчины, он фактически выполнил. А гендиректор клуба Борис Видгоф признался, что на его счету уже едва ли не целая роща посаженных деревьев.

— Хорошее дело — посадить дерево. Мы живем в этом городе и должны стараться сделать его краше, комфортнее для жизни, — поделился впечатлениями Борис Видгоф.

Кстати, во время матча «Трактор» — СКА, на арене стартовал экологический проект клуба: теперь каждый болельщик может принести на матч упаковки из пластика и сложить вторсырье в специальный контейнер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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