Тренер «Трактора» Петерис Скудра занялся озеленением Челябинска

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-05T15:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке выросла аллея из трех десятков молодых деревьев. Озеленением Челябинска занялись игроки — Сергей Коньков, Богдан Жиляков, Егор Бабенко, Андрей Гришаков, Дмитрий Алексеев и Влад Сухачев и руководство «Трактора» во главе с генеральным директором клуба Борисом Видгофом.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, обкапывая лопатой молодую липу, рассказал, что сыновей у него двое, а вот деревья он сажает в первый раз. Так что еще одну из целей, поставленных поговоркой для любого мужчины, он фактически выполнил. А гендиректор клуба Борис Видгоф признался, что на его счету уже едва ли не целая роща посаженных деревьев.

— Хорошее дело — посадить дерево. Мы живем в этом городе и должны стараться сделать его краше, комфортнее для жизни, — поделился впечатлениями Борис Видгоф.

Кстати, во время матча «Трактор» — СКА, на арене стартовал экологический проект клуба: теперь каждый болельщик может принести на матч упаковки из пластика и сложить вторсырье в специальный контейнер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU