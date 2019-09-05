2019-09-05T16:11:48+03:00
Происшествия

В Челябинской области восьмилетний мальчик впал в кому по вине врачей

Медики почти неделю лечили простуду, а у него оказался энцефалитный менингит
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Врачей чебаркульской больницы подозревают в халатностиВрачей чебаркульской больницы подозревают в халатностиФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Ребенок попал в больницу еще в начале июля. Восьмилетний Владислав из Челябинска гостил у бабушки под Чебаркулем, когда у него до 40 градусов поднялась температура. Пожилая женщина вызвала скорую. Медики сбили жар, сказали что это ОРВИ и уехали.

На следующий день Владислава осмотрела фельдшер из ФАПа. Она заверила бабушку, что у внука все в норме и выписала ему антибиотик. Однако на четвертый день у ребенка начались судороги. Сначала его госпитализировали больницу Чебаркуля, а через сутки повезли в Челябинск.

Челябинские врачи обнаружили у мальчика энцефалитный менингит. Владислава ввели в искусственную кому.

— По факту оказания некачественной медицинской помощи в областной больнице Чебаркуля начата проверка, — сообщили в чебаркульском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что Владислав уже два месяца находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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