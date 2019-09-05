Жителей Челябинска растрогала социальная реклама в защиту бездомных животных

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-05T17:13:55+03:00

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На Новоградском тракте появился билборд с призывом не оставлять домашних животных на дачах и в садах, сообщает сайт «Челябинск Сегодня» .

Билборд с изображением грустной собаки, которая как будто вглядывается в каждую проезжающую машину, установлен недалеко от въезда в город. По это трассе в мегаполис стекается большое количество машин из близлежащих поселков, садов и деревень. Таким образом зоозащитники обращают внимание общества к проблеме брошенных по окончанию лета животных.

— Брошенные домашние животные не имеют шансов выжить зимой. Они будут медленно и мучительно умирать, испытывая голод, холод, страх, отчаяние, боль. И они будут ждать и верить, что за ними вернутся, — комментируют билборд волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU