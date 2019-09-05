2019-09-05T17:39:44+03:00
Происшествия

Нетерпеливая маршрутка остановила троллейбусы на улице Труда в Челябинске

Из-за аварии проезд по улице был затруднен
Лидия ПЕСКОВА
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Люди решили не ждать, пока движение восстановят. Фото: читатель КП-Челябинск.Люди решили не ждать, пока движение восстановят. Фото: читатель КП-Челябинск.
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В час пик 5 сентября, когда челябинцы разъезжались по домам после работы, на улице Труда остановились троллейбусы. Проезд у «Молнии» был затруднен из-за незначительного ДТП, сообщает читатель КП-Челябинск.

— Маршрутка № 22, которая ехала с северо-запада в Ленинский район города, задела троллейбус. В итоге троллейбус был вынужден остановиться и высадить пассажиров, а за ним остановились и другие электромашины, — рассказывает очевидец.

Столкновение было легким. Фото: читатель КП-Челябинск.

Столкновение было легким. Фото: читатель КП-Челябинск.

Многие пассажиры решили не ждать приезда полиции и пошли до ближайшей остановки пешком.

В аварии никто не пострадал, столкновение было легким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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