2019-09-05T18:16:29+03:00
Происшествия

Чиновники незаконно сдавали подземные переходы в центре Челябинска

Возбуждено уголовное дело
Лидия ПЕСКОВА
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Переходы сдавали, получали доход, но их состояние оставалось удручающим.Переходы сдавали, получали доход, но их состояние оставалось удручающим.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновников городской администрации подозревают в незаконной сдаче в аренду подземных переходов на площади Революции, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В апреле прошлого года должностное лицо администрации Челябинска необоснованно предоставило муниципальную преференцию ООО «Лоция» на заключение договора аренды. Сами переходы закреплены за Городским садом имени Пушкина». Поэтому чиновник не имел права передавать это имущество в аренду, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По подсчетам прокуратуры, в результате этой сделки муниципальное автономное учреждение «Горсад имени Пушкина» недополучит 7,4 млн рублей.

Расследование ведется в отношении неустановленных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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