Еще один чиновник из мэрии Челябинска ушел в отставку
В четверг, 5 сентября, ушел в отставку исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Сергей Чигинцев. Об увольнении чиновника сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Чигинцев возглавлял КУИЗО с 2015 года. Де недели назад он ушел в отпуск. А теперь решил покинуть государственную службу.
Как замечает Владимир Сафонов, Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию.
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ИСТОЧНИК KP.RU