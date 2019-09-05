Еще один чиновник из мэрии Челябинска ушел в отставку

СЕГОДНЯ 20:49 2019-09-05T20:49:26+03:00

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В четверг, 5 сентября, ушел в отставку исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Сергей Чигинцев. Об увольнении чиновника сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Чигинцев возглавлял КУИЗО с 2015 года. Де недели назад он ушел в отпуск. А теперь решил покинуть государственную службу.

Как замечает Владимир Сафонов, Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU