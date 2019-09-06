Кандидат в депутаты раздает сухпайки на улицах Челябинска

СЕГОДНЯ 05:41 2019-09-06T05:42:13+03:00

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Хлеба и зрелищ требует народ. И это дают ему предстоящие выборы кандидатов в депутаты.

— На что вы готовы пойти, чтобы победить? Вот такие сухпайки раздавали перед домом вечером 4 сентября. Можно пару сотен сэкономить, — написал житель Советского района Челябинска Антон Плыгин в группе «ВКонтакте».

Горожанин выложил фото агитационного натюрморта. В съедобный подарок от кандидата вошли мука, макароны, подсолнечное масло, чай и сгущенка.

Мнения пользователей соцсети разделились. Кто-то возмущен: «Так и покупают народные голоса!» Другие пишут: «Укажите адрес, где выдают халяву. Тоже приду». Очевидцы говорят, что никто от бесплатного сухпайка не отказывается.

— Берут все подарки, благодарят. Я видела, какие счастливые люди, когда к ним с такими сюрпризами подходят! — прокомментировала Евгения Устинова.

Что же касается зрелищ, то их перед выборами тоже было предостаточно. Вспомнить хотя бы депутата-супергероя и историю с забором, который стал мемом в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU