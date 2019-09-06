2019-09-06T06:07:10+03:00
Общество

В Челябинске продают смертельно больных породистых котят

Животные умирают у новых хозяев за несколько дней
Ирина КАРЕЛИНА
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Малыш сфинкса не прожил у новой хозяйки и недели. Фото: Вероника ЦареваМалыш сфинкса не прожил у новой хозяйки и недели. Фото: Вероника Царева
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Сразу несколько подобных историй попало в соцсети. В одной из них челябинка купила у так называемого заводчика пушистого котеночка за несколько тысяч рублей. А через пару дней он впал в кому. Ветеринары сказали, что животное было смертельно больно.

Подобное случилось и с котенком Вероники Царевой. Она купила маленького сфинкса по объявлению на интернет-портале. Малышу также едва исполнился месяц. У новой хозяйки он прожил всего пять дней. Отказывался от еды, и однажды утром перестал двигаться. Женщина помчалась с ним к ветеринару, а тот предложил лишь усыпить мучающегося котенка. Диагноз: глистная инвазия и анемия.

— Проревела всю ночь и весь следующий день. Решила позвонить заводчице и выяснить, почему так произошло. Она сказала, что это первый случай, и обвинила во всем меня. Мол, ничего не знаю деньги не верну, — рассказала Вероника в группе «ВКонтакте».

— Поражаюсь просто: забрать такого малыша без документов, без осмотра врача... Запомните: нормальные заводчики котят отдают примерно в три месяца после всех прививок, никак не раньше! Если вам говорят, что и в месяц все норм, бегите от такого «заводчика». Ему плевать на животных. Он на них лишь наживаются, заставляя плодиться и не заботясь о здоровье матери-кошки и потомства, — комментируют опытные кошатники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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