В Челябинске два участковых на «Ладе» протаранили «Мерседес»
Как нам стало известно, вчера в 22 часа на ул. Героев Танкограда в Челябинске «Лада Приора» врезалась в «Мерседес». В аварии есть пострадавшие. Пришлось вызывать скорую помощь и везти их в больницу.
В «Ладе», по нашим данным, находилось два человека. Когда у них проверили документы, оказалось, что оба — участковые. Судя по всему, оба могли быть пьяны.
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— По данному факту начата служебная проверка. За рулем автомобиля был сотрудник полиции. В случае установления его вины он будет уволен со службы по отрицательным мотивам, а к его руководителям будут применены меры дисциплинарного характера, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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