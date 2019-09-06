2019-09-06T06:48:58+03:00
Происшествия

В Челябинске два участковых на «Ладе» протаранили «Мерседес»

Редакция КП-Челябинск ищет свидетелей происшествия
Андрей СОКОЛОВ
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Происшествие случилось вечером, около 22 часов.Происшествие случилось вечером, около 22 часов.
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Как нам стало известно, вчера в 22 часа на ул. Героев Танкограда в Челябинске «Лада Приора» врезалась в «Мерседес». В аварии есть пострадавшие. Пришлось вызывать скорую помощь и везти их в больницу.

В «Ладе», по нашим данным, находилось два человека. Когда у них проверили документы, оказалось, что оба — участковые. Судя по всему, оба могли быть пьяны.

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— По данному факту начата служебная проверка. За рулем автомобиля был сотрудник полиции. В случае установления его вины он будет уволен со службы по отрицательным мотивам, а к его руководителям будут применены меры дисциплинарного характера, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если вы были свидетелем этой аварии, сообщите журналистам КП-Челябинск:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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