Из-за тумана в аэропорте Челябинска задержали рейсы

СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-06T06:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

6 сентября в окнах челябинцев видимости не было. Снова, как и пару дней назад, мы погрузились в туман. Пелена накрыла все районы без исключения. Но тогда нас еще душил смог. Сегодня, вроде бы, запаха нет...

В аэропорту им. Курчатова с посадкой утренних рейсов возникли проблемы с посадкой. В 7:00 видимость стало плохой. Пришлось самолету из Санкт-Петербурга и Симферополя покржить над городом.

Смотрите расписание рейсов на табло аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая погода будет в сентябре >>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU