Из-за тумана в аэропорте Челябинска задержали рейсы
6 сентября в окнах челябинцев видимости не было. Снова, как и пару дней назад, мы погрузились в туман. Пелена накрыла все районы без исключения. Но тогда нас еще душил смог. Сегодня, вроде бы, запаха нет...
В аэропорту им. Курчатова с посадкой утренних рейсов возникли проблемы с посадкой. В 7:00 видимость стало плохой. Пришлось самолету из Санкт-Петербурга и Симферополя покржить над городом.
Смотрите расписание рейсов на табло аэропорта.
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