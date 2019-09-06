Ни одной зацепки. Под Челябинском в лесах пятые сутки ищут грибника
Со 2 сентября родственники 63-летнего Александра Белокопытова не находят себе места. Глава семьи ушел за грибами. К лесу у родной деревни Зотино пенсионера привез сын на автомобиле, домой грибник планировал вернуться пешком. Места родные, с детства исхоженные — никто и не подумал волноваться.
Но к вечеру пенсионер не появился. По мобильнику связался с сыном, сказал, что, кажется, заблудился. И все, батарея разрядилась.
— С той поры около 50 человек каждый день ищут Александра Ивановича. Вчера мы вернулись в одиннадцать вечера — пять часов прочесывали местность. В поисках участвуют сотрудники МЧС, полиция. Никаких зацепок — ни одного следа, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск оперативный дежурный отряда поисковиков-добровольцев «Снежинск — СПАС» Евгения Цыбина. — Подключились полицейские Свердловской области: вдруг, пенсионер пошел в сторону соседнего региона?
Сегодня в район поиска выдвигаются поисковики на квадроциклах, в небо над лесом поднимутся квадрокоптеры.
Пенсионер ушел за грибами. Фото: группа "Снежинск - СПАС" поиск пропавших людей" vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU