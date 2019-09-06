В Челябинске передано в суд дело застройщиков-аферистов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-06T08:47:01+03:00

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Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали учредители ООО «Речелстрой» — Андрей Пязок и Сергей Вегельман. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Причинение имущественного ущерба путем обмана», «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

Грандиозная афера «Речелстроя» — микрорайон «Lake City» в Чурилово. В 2014-2017 гг в стройку панелек дольщики вложили более 617 млн руб. Но квартир более полутора тысяч дольщиков не дождались.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области, проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз. Допрошены более 200 свидетелей. Возмещен ущерб более чем на 197 млн руб. Судом арестовано имущество обвиняемых более чем на 53 млн руб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

При содействии СК России правительством региона утверждена программа достройки домов микрорайона «Lake City» в Чурилово.

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ИСТОЧНИК KP.RU