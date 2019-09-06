«Рабочая ситуация»: на УКВЗ рассказали, почему встал новый трамвай в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-06T10:30:42+03:00

Это случилось во время первой обкатки вагона по городу

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На днях в Челябинске презентовали новый общественный транспорт: низкопольные автобусы и красавец трамвай с гордым названием «Метеор». Горожане выдохнули:

— Ну, теперь конец пришел ржавым маршруткам. Заживем, как люди.

И вдруг неприятная новость: «Челябинский метеор» во время первой обкатки встал. И не где-нибудь, а на улице Цвиллинга, рядом с областной администрацией!

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» пояснили, что новым вагоном занимаются сотрудники УКВЗ.

— Отладка электронный систем выдала ошибку, — рассказал журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов. — Ничего страшного не произошло. Трамвайный вагон — сложное техническое устройство с множеством электронных систем. Он кардинально отличается от тех вагонов, которые ездят по улицам Челябинска. Сейчас проходит отладка всех электронных систем, проводятся пуско-наладочные работы, идет постановка вагона на ход. Ситуация — рабочая.

Этот вагон предоставлен городу на тест-драйв.

— Мы смотрим, как он будет работать на городских маршрутах, смотрим состояние инфраструктуры. Если город захочет купить, он получит новые вагоны, — уточнил Самойлов.

Как только ошибка будет исправлена, вагон вновь выйдет на маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU