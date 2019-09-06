2019-09-06T09:27:47+03:00
Общество

Сколько еще будет вонять вода в кранах Челябинска

«Комсомолка» узнала причину дурного запаха
Ольга АНТОНОВА
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Вода пахнет плохо, но пить ее, говорят, можно.Вода пахнет плохо, но пить ее, говорят, можно.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пить воду из-под крана в Челябинске — удел отважных. Особенно сейчас, ведь она непереносимо пахнет какой-то гадостью — то ли дустом, то ли тухлым болотом, то ли подвалом. Самый ходовой товар в челябинских магазинах- бутилированная вода.

Горожане бурлят возмущением в соцсетях: «На Северке вода пахнет непереносимо!», «Свердловский проспект: запах нафталина, руки мыть противно», «Куда отнести воду на анализ?».

«Комсомолка» позвонила в МУП «ПОВВ»: это предприятие отвечает за подготовку питьевой воды.

— В Шершневском водохранилище отцветают сине-зеленые водоросли, выделяя при этом особое вещество — геосмин. Это органическое вещество, выделяемое цианобактериями. Запах геосмина неприятный, будто из подвала. Но вода в Челябинске соответствует всем нормам СанПиНа, пробы подготовленной к употреблению берутся каждые два часа, — сообщили нам на предприятии.

Процесс отцветания водорослей продлится еще около двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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