В Челябинске водитель иномарки свалился в кювет

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-06T09:50:48+03:00

Ранним утром иномарка на дороге под Челябинском иномарка слетела в кювет. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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6 сентября, в четыре часа утра, на дороге Копейск-Потанино 37-летний мужчина, управляя автомобилем Форд Мондео, по предварительным данным, не справился с управлением и слетел в левый кювет по ходу движения. Там машина натолкнулась на препятствие. По сообщению пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

А накануне, в 20.30, в Южноуральске на ул. Мира 35-летний водитель Форда Мондео, по предварительным данным, при повороте налево столкнулся с мотоциклом Kayo MX, который в нарушение всех правил двигался по тротуару. Водитель мотоцикла, 27-летний парень, не имел прав на управление байком.

Мотоциклист госпитализирован с телесными повреждениями. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, все участники ДТП — жители города Южноуральск.

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ИСТОЧНИК KP.RU