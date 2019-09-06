В Челябинске водитель иномарки свалился в кювет
6 сентября, в четыре часа утра, на дороге Копейск-Потанино 37-летний мужчина, управляя автомобилем Форд Мондео, по предварительным данным, не справился с управлением и слетел в левый кювет по ходу движения. Там машина натолкнулась на препятствие. По сообщению пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
А накануне, в 20.30, в Южноуральске на ул. Мира 35-летний водитель Форда Мондео, по предварительным данным, при повороте налево столкнулся с мотоциклом Kayo MX, который в нарушение всех правил двигался по тротуару. Водитель мотоцикла, 27-летний парень, не имел прав на управление байком.
Мотоциклист госпитализирован с телесными повреждениями. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, все участники ДТП — жители города Южноуральск.
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ИСТОЧНИК KP.RU