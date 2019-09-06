2019-09-06T10:05:49+03:00
Общество

В Челябинске Елена Гагарина открыла выставку Музеев Московского Кремля

Экспонаты проекта «Наследники русского царства» ждут встречи с горожанами
Ольга АНТОНОВА
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Елена Гагарина удивительно похожа на своего знаменитого отца. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области.Елена Гагарина удивительно похожа на своего знаменитого отца. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области.
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Елена Гагарина, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» и дочь первого космонавта, прилетает в Челябинск не в первый раз. И каждый раз — по прекрасному поводу. В Государственном историческом музее Южного Урала она открыла выставку «Наследники Русского царства — от рождения до воцарения» из собрания Музеев Московского Кремля.

В экспозиции — 147 уникальных реликвий времен, начиная венчанием на царство Ивана Грозного и заканчивая периодом царствования Ивана и Петра Алексеевичей (середина XVI — начала XVIII веков). Посетители проследят жизнь наследников русского престола от рождения до совершеннолетия. Игрушки, книги, предметы гардероба, личные вещи — когда еще выдастся шанс увидеть такие раритеты?

Елена Гагарина рассказала, что для челябинской выставки предметы отреставрировали. Это, к слову, уже вторая выставка Музеев Московского Кремля в Челябинске. Соглашение о сотрудничестве между Историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» и правительством региона подписано два года назад. В прошлом году мы увидели выставку «Царская охота».

Выставка «Наследники Русского царства — от рождения до воцарения» будет работать до 8 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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