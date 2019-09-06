В Челябинске прокуратура обнаружила нарушения в исправительной колонии
В ИК-6 строгого режима, что в Копейске, есть несколько производств — швейное, столярное, художественных промыслов. Проверку соблюдения законодательства в части выполнения требований и соблюдения прав осужденных при обеспечении безопасности труда провела Челябинская областная прокуратура.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушены правила охраны труда при эксплуатации оборудования на производственных участках. Кроме того, у некоторых осужденных нет полных комплектов средств индивидуальной защиты. Есть нарушения в документации: бумагах первичного учета нет сведений о фактически выполненной работе.
По указанным фактам начальнику исправительного учреждения внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU