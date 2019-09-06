В детских садах Челябинска начали голосовать за Деда Мороза
Прошлой зимой детишки чуть было не остались без новогоднего праздника. За три недели до старта утренников в детсадах региональный минобр запретил собирать с родителей деньги на приглашенных артистов. Праздник постановили проводить силами педагогов. И это, когда сценарии уже были написаны, а актеры фактически получили аванс.
— Родители были в шоке, — вспоминает мама пятилетнего малыша. — Мы не хотели, чтобы в образе Деда к нам пришла повариха и решили схитрить. Заведующей сказали, что Дедом будет человек из родни, а сами наняли аниматора.
Врать в этом году, кажется, не придется. В детсадах города начали собирать официальное согласие мам и пап на платный утренник к Новому году.
И пока тех, кто «за», подавляющее большинство.
Напомним, запрет на новогодние поборы в детских садах был введен после представления прокуратуры. Кто-то из горожан пожаловался в надзорное ведомство на «платный вход» на Новый год. Прокуратура признала поборы на организацию праздника незаконными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Придется «скидываться» тайно: челябинским детсадам запретили приглашать Деда Мороза за деньги
Но в родительских чатах все равно трясут деньги на платных актеров (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU