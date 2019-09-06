2019-09-06T11:41:41+03:00
Общество

В детских садах Челябинска начали голосовать за Деда Мороза

У родителей просят подписать согласие на платный новогодний утренник
Ирина ГОЛЛАЙ
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Многие мамы и папы хотят "настоящего" Деда Мороза, а не повариху или охранника.Многие мамы и папы хотят "настоящего" Деда Мороза, а не повариху или охранника.Фото: Алексей ФОКИН
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Прошлой зимой детишки чуть было не остались без новогоднего праздника. За три недели до старта утренников в детсадах региональный минобр запретил собирать с родителей деньги на приглашенных артистов. Праздник постановили проводить силами педагогов. И это, когда сценарии уже были написаны, а актеры фактически получили аванс.

— Родители были в шоке, — вспоминает мама пятилетнего малыша. — Мы не хотели, чтобы в образе Деда к нам пришла повариха и решили схитрить. Заведующей сказали, что Дедом будет человек из родни, а сами наняли аниматора.

Врать в этом году, кажется, не придется. В детсадах города начали собирать официальное согласие мам и пап на платный утренник к Новому году.

И пока тех, кто «за», подавляющее большинство.

Напомним, запрет на новогодние поборы в детских садах был введен после представления прокуратуры. Кто-то из горожан пожаловался в надзорное ведомство на «платный вход» на Новый год. Прокуратура признала поборы на организацию праздника незаконными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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