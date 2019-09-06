Житель Челябинска провалился сквозь потолок в чужую квартиру
Инцидент произошел 6 сентября в челябинском общежитии по улице Горького, 51. Утром жильцы одной из комнат верхнего этажа услышали страшный грохот. Оказалось, что в коридоре обрушилась часть потолка. А в образовавшуюся дыру с чердака салился незнакомец. Об этом сообщает сайт «Медиазавод».
— Парень лет 20 упал в нашу комнату с чердака. Как он там оказался — неизвестно. От испуга он не мог ничего толком объяснить. Вскоре за ним приехал брат и увез его, — цитирует хозяйку комнаты Александру Ненашеву сайт «Медиазавод».
Фото с места происшествия жильцы общежития разместили в социальных сетях. На снимках видна зияющая в потолке дыра и прогнившие перекрытия. По словам жильцов, здание уже давно требует ремонта. Не ровен час ситуация повторится. Потолок может рухнуть в любой квартире.
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ИСТОЧНИК KP.RU