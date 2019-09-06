2019-09-06T13:04:10+03:00
Общество

Гербарий, которому больше ста лет, нашли в старинной книге в Челябинске

Удивительную находку сделали реставраторы
Лидия ПЕСКОВА
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Цветы лежали между страницами Карамзина. Фото: Hornews.com.Цветы лежали между страницами Карамзина. Фото: Hornews.com.
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На днях реставраторы Челябинской областной универсальной научной библиотеки решили привести в порядок старинную книгу. «История России» Карамзина была издана в 1834 году и давно без дела пылилась в книгохранилище. Между страницами обнаружили засушенные цветы, сообщает Hornews.com.

— Хозяйкой нежных цветов могла быть одна из учениц Троицкой женской гимназии, которая училась там в конце XIX-начале XX веков. На титульном листе издания сохранилась печать учебного заведения. Получается, что гербарию больше ста лет, — говорит сотрудница Центра консервации ЧОУНБ Татьяна Шапкина.

Оставить цветы в старой книге нельзя, так как он может испортить страницы. Но и выбрасывать букетик жалко. Цветы поместят в специальный бескислотный конверт и сохранят на память об этом удивительном случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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