Гербарий, которому больше ста лет, нашли в старинной книге в Челябинске
На днях реставраторы Челябинской областной универсальной научной библиотеки решили привести в порядок старинную книгу. «История России» Карамзина была издана в 1834 году и давно без дела пылилась в книгохранилище. Между страницами обнаружили засушенные цветы, сообщает Hornews.com.
— Хозяйкой нежных цветов могла быть одна из учениц Троицкой женской гимназии, которая училась там в конце XIX-начале XX веков. На титульном листе издания сохранилась печать учебного заведения. Получается, что гербарию больше ста лет, — говорит сотрудница Центра консервации ЧОУНБ Татьяна Шапкина.
Оставить цветы в старой книге нельзя, так как он может испортить страницы. Но и выбрасывать букетик жалко. Цветы поместят в специальный бескислотный конверт и сохранят на память об этом удивительном случае.
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ИСТОЧНИК KP.RU