Гербарий, которому больше ста лет, нашли в старинной книге в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-06T13:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях реставраторы Челябинской областной универсальной научной библиотеки решили привести в порядок старинную книгу. «История России» Карамзина была издана в 1834 году и давно без дела пылилась в книгохранилище. Между страницами обнаружили засушенные цветы, сообщает Hornews.com.

— Хозяйкой нежных цветов могла быть одна из учениц Троицкой женской гимназии, которая училась там в конце XIX-начале XX веков. На титульном листе издания сохранилась печать учебного заведения. Получается, что гербарию больше ста лет, — говорит сотрудница Центра консервации ЧОУНБ Татьяна Шапкина.

Оставить цветы в старой книге нельзя, так как он может испортить страницы. Но и выбрасывать букетик жалко. Цветы поместят в специальный бескислотный конверт и сохранят на память об этом удивительном случае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU