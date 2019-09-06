Бой челябинца Кокляева с Емельяненко — это чистый пиар и желание заработать

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-06T13:30:43+03:00

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На днях победитель международных турниров по силовому экстриму Михаил Кокляев заявил, что подписал контракт и готов выйти на ринг против бывшего чемпиона мира по смешанным единоборствам и боевому самбо Александра Емельяненко, младшего брата чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко.

Это заявление вызвало массу комментариев и прогнозов, поскольку по правилам профессионального бокса выйдут биться известные личности. К тому же у них разные весовые категории — Кокляев — 160 кг, Емельяненко — чуть больше 100.

Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который приехал в Челябинск на открытие боксерского турнира и с целью провести мастер-класс для юных спортсменов и тренеров также высказал свое мнение по поводу возможного поединка.

— Может скажу резко, но эти парни искусные мастера пиара и продвижения. Это хороший пример того, как надо «разводить» спонсоров и партнеров на деньги. Они хотят повеселиться и подзаработать деньжат. Что касается шансов, если этот бой все-таки состоится, то у Кокляева они нулевые, — рассказал Тактаров КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU