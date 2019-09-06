2019-09-06T13:12:30+03:00
Общество

Алексей Текслер посетил Агаповский район

Глава региона пообещал поддержку местным аграриям
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Алексей Текслер побывал в хозяйстве «Агаповское». Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер побывал в хозяйстве «Агаповское». Фото: gubernator74.ru
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Руководитель Челябинской области с рабочим визитом объезжает южные районы Челябинской области. В Агаповском районе Алексей Текслер ознакомился с деятельностью ЗАО «Агаповское». Здесь выращивают пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник на зерно, лен, кормовые травы. Разводят крупный рогатый скот — на молоко и мясо.

Генеральный директор Николай Москалев и глава региона обсудили планы на ближайший период: должен появиться цех по переработке подсолнечника и льна на масло. Появятся новые рабочие места.

— Окажем необходимую помощь району по всем программам, касающимся сельского хозяйства. В экономическом плане есть хорошие перспективы найти дополнительные импульсы развития, — сказал Алексей Текслер.

Побывал руководитель области в ремонтируемом парке «Семейный» Здесь уже установлено ограждение, высажен газон, оборудована площадка для уличных тренажеров. Сейчас рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки, останется только установить скамейки и фонари в виде музыкальных инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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