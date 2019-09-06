Текслер поручил решить вопрос дефицита врачей в Агаповском районе

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-06T13:30:18+03:00

По его распоряжению в Агаповку выехала комиссия минздрава

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В Агаповском районе, куда Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом, одним из пунктов поездки стала центральная больница. Здесь не хватает специалистов, и местные жители сетуют на долгое ожидание приема у нужного врача.

Текслер осмотрел диагностические кабинеты поликлиники, в холле пообщался с пациентами, ожидающими приема врача, причем, как выяснилось, уже несколько часов.

В кратчайшие сроки глава области поручил руководству больницы решить вопрос с укомплектованностью медперсоналом.

— Сюда уже выехала делегация из министерства здравоохранения, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации, — прокомментировал Текслер.

Руководитель области остался недоволен состоянием отделения профилактики: здание вот-вот развалится, оно не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Решено вывести его из эксплуатации, перенеся часть кабинетов в помещения поликлиники.

— Нужно наводить порядок! Главная цель — чтобы были врачи, чтобы прием без очереди, чтобы новое оборудование было. Отсутствие фельдшеров во всех ФАПах — недопустимая практика, — сказал Текслер.

На традиционной встрече с жителями люди жаловались на некачественное медицинское обслуживание, отсутствие общественного транспорта и плохие дороги. После Текслер вручил главе муниципалитета Байдавлету Тайбергенову «синюю папку», в которой собраны основные предложения людей по улучшению жизни.

— Вам необходимо чаще встречаться с людьми, слышать их нужды и получать от них поддержку действий районных властей. Я жду новых подходов в открытости власти, — подытожил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU