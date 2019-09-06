В Верхнеуральске построят новую школу

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-06T13:55:27+03:00

Исторический особняк меньше всего подходит под школу. Фото: gubernator74.ru

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Кирпичный особняк позапрошлого века постройки — достопримечательность Верхнеуральска. В нем расположена школа №2.

Увы, здание износилось и устарело, оно не отвечает современным нормам, а главное — требованиям надзорных органов.

Глава региона осмотрел здание, поговорил с педагогами, встретился с детишками. Решено не откладывать строительство новой школы на 500 мест: площадка уже есть, документы переданы на госэкспертизу. Школу построят до 2022 года.

Побывал руководитель области на площадке сельскохозпредприятия «Предуралье». Это единственное в области предприятие, имеющее статус племенного конезавода. Поголовье продуктивных лошадей — 677 голов. А достижения красавцев-скакунов известны за пределами области. Лошади, выращенные в ООО «Предуралье», часто становятся победителями и призерами конноспортивных состязаний и за пределами России.

В районном ДК идет ремонт здания: заменена кровля и окна, обновлено световое оборудование в зрительном зале и закупили новые театральные кресла. Директор ДК попросила Текслера выделить деньги на ремонт зрительного зала, фасада и благоустройство территории. Глава региона поддержал проект дальнейшей реконструкции.

После Текслер встретился с жителями района. Люди указывали на отсутствие газификации поселений, изношенность систем водоснабжения, нехватку врачей, плохие дороги. По итогам рабочей поездки Алексей Текслер вручил главе муниципалитета Сергею Айбулатову «синюю папку» с материалами о самых острых проблемах территории, обозначенных жителями в социальных сетях главы региона.

Красавцы-скакуны - гордость племенного конезавода в Верхнеуральском районе. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU