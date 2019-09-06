В дома жителей Северо-Запада Челябинска возвращается электричество

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-06T14:20:40+03:00

Лишь бы жителям не пришлось еще и ужинать при свечах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 6 сентября, большая часть Северо-Запада Челябинска осталась без электричества. Свет пропал не только в домах, но и кафе, аптеках, банках, магазинах. На улицах перестали работать светофоры и встал электротранспорт. Во тьму погрузился также торговый комплекс «Фиеста».

В соцсетях жители пишут, что сидят без света с 11 часов.

— Отключение электроэнергии произошло из-за технологического нарушения в работе энергооборудования. Под отключение попали жилые дома на улицах 40-летия Победы, Молодогвардейцев и проспекте Победы. В них проживает около 8950 человек. Наши сотрудники незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения по резервным схемам. В 13:10 большая часть потребителей запитана по резерву, — рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Работы продолжаются. Во многие здания уже вернулась электроэнергия.

Северо-запад Челябинска остался без света.

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ИСТОЧНИК KP.RU