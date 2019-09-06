В День города мусор с улиц Челябинска станут вывозить в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-06T14:47:44+03:00

Да и самого мусора в праздник должно быть больше

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами усилит работу в праздничные выходные, 7 и 8 сентября.

— В дни массовых народных гуляний традиционно образуется больше мусора. В связи с этим регоператор усиливает работу. К обслуживанию контейнерных площадок в субботу и воскресенье, помимо утренней и вечерней смен, привлекут дополнительную, дежурную, — рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

На маршруты выйдут 79 мусоровозов, 158 водителей и грузчиков. Еще десять машин и 20 сотрудников останутся в резерве. Они возьмутся за дело в случае необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU