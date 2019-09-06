Погода в Челябинске на День города 2019
В субботу, 7 сентября, наш город отметит день рождения. Какой будет погода в Челябинске на День города 2019 — вот что волнует горожан, ведь на выходной день запланирована огромная культурная программа — от народных гуляний в парках районов до грандиозных концертов поп-звезд — Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Тимати и Федука.
«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Челябинске на День города 2019. Согласно прогнозу Челябинского Гидрометцентра, днем 7 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура днем +15 +17 градусов, ветер — северный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров.
Если собираетесь на гулянья, оденьтесь потеплее и не забудьте зонтик.
Кстати, на время массовых мероприятий центр города будет закрыт для автомобилей. По окончании фейерверка общественный транспорт будет работать до 02.00, причем не только муниципальный, но и частный.
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ИСТОЧНИК KP.RU