СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-06T14:53:11+03:00

В День города в Челябинске может идти дождь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какой в Челябинске ждать погоду на День города 2019

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В субботу, 7 сентября, наш город отметит день рождения. Какой будет погода в Челябинске на День города 2019 — вот что волнует горожан, ведь на выходной день запланирована огромная культурная программа — от народных гуляний в парках районов до грандиозных концертов поп-звезд — Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Тимати и Федука.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Челябинске на День города 2019. Согласно прогнозу Челябинского Гидрометцентра, днем 7 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура днем +15 +17 градусов, ветер — северный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

Если собираетесь на гулянья, оденьтесь потеплее и не забудьте зонтик.

Кстати, на время массовых мероприятий центр города будет закрыт для автомобилей. По окончании фейерверка общественный транспорт будет работать до 02.00, причем не только муниципальный, но и частный.

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ИСТОЧНИК KP.RU