В Магнитогорске предпенсионеров бесплатно переучат на портных

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-06T17:31:42+03:00

Карьера портного - одна из перспектив для предпенсионера в Магнитогорске. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

А если есть желание стать поваром — можно сделать карьеру и короля кухни

Изменить размер текста: A A

Магнитогорцев предпенсионного возраста приглашают на бесплатную учебу. Женщины в возрасте 51-55 лет и мужчины 56-60 лет могут получить новую специальность, открыв новую страничку в жизни. Бесплатно получить корочки портного или повара можно в Магнитогорском технологическом колледже имени Омельченко.

Корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города рассказали, что после сдачи экзамены выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением соответствующего квалификационного разряда и паспорт компетенций (Skills Passport).

Подробную информацию можно получить по телефону (3519) 40-48-15.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU