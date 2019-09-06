В Магнитогорске предпенсионеров бесплатно переучат на портных
Магнитогорцев предпенсионного возраста приглашают на бесплатную учебу. Женщины в возрасте 51-55 лет и мужчины 56-60 лет могут получить новую специальность, открыв новую страничку в жизни. Бесплатно получить корочки портного или повара можно в Магнитогорском технологическом колледже имени Омельченко.
Корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города рассказали, что после сдачи экзамены выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением соответствующего квалификационного разряда и паспорт компетенций (Skills Passport).
Подробную информацию можно получить по телефону (3519) 40-48-15.
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ИСТОЧНИК KP.RU