Челябинск признан худшим городом по работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 18:39 2019-09-06T18:40:24+03:00

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Эксперты портала Домофонд опросили жителей разных городов России по качеству работы общественного транспорта. Безусловным лидером рейтинга стала Тюмень. Жители благоустроенного сибирского города поставили своему общественному транспорту 8,2 балла из максимальных десяти, что на 1,6 балла выше среднероссийской оценки.

Нижние строки рейтинга, говорящие о безобразной работе транспортников, поделили между собой два города Ростовской области — Шахты и Каменск-Шахтинск и Киселевск в Кемеровской области.

В разрезе городов-миллионников хуже всего налажена работа общественного транспорта в Челябинске. И это правда, ведь на улицах нашего города творится бардак: беспредел маршруточников, гоняющих на битых машинах, раздолбанный муниципальный транспорт. Да, первые 17 автобусов из закупленных 66 Челябинск получил, но пока это — первый шаг в большой работе.

А пока горожане поставили качеству работы общественного транспорта Челябинска всего 5,9 баллов по десятибалльной шкале. Ниже всякой критики работа муниципальных автобусов и беспредел маршруточников. Год назад оценка была на один балл выше.

Лучше всего работа общественного транспорта организована в Москве, Казани, Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU