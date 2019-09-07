В сети появились фото ДТП с участием полицейского из Челябинска

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-07T07:54:01+03:00

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Паблик Регион-74 выложил фото с аварии, о которой первыми написали журналисты КП-Челябинск 6 сентября. Напомним, на перекрестке улиц Героев Танкограда и Салютная в четверг, 5 сентября, в 22:00 «Лада Приора» столкнулась с Мерседесом. Как выяснили сотрудники ГИБДД, «Ладой» управлял участковый. А рядом с ним был его коллегам. Оба, по словам очевидцев, были сильно пьяны.

— «Лада» передо мной в пяти сантиметрах пролетела на красный светофор. Скорость была не менее 90 км/час. В мою тачку осколки полетели. От удара «Ладу» понесло на пешехода. Еще бы чуть и его бы задавило. Я хотел по морде надавать этому козлу за рулем, но меня удержали. Он был пьян в хлам, — написал очевидец на сайте в ВК.

Водитель "Мерседеса", к счастью, сильно не пострадал.

В ГУ МВД Челябинской области подтвердили: за рулем «Лады» находился полицейский. Идет проверка всех фактов ДТП.

Фото: Регион-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU