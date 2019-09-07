В Миассе погиб сотрудник частного охранного предприятия

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-07T10:50:41+03:00

Он попал на служебной машине в аварию

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Пока происшествие в ГИБДД не комментируют. На месте работает выездная бригада. И все, что известно, известно со слов очевидцев, которые разместили фотографии с места ДТП в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «ЧП Миасс».

Вот, что там написано:

— На трассе М5, на выезде, перевернулся автомобиль ЧОП «Блок». Когда мы подошли, машина лежала на крыше, один парень разговаривал, второй скончался до приезда «скорой помощи»! Это просто ужас!

КОММЕНТАРИЙ

ГУ МВД России по Челябинской области:

— Около половины шестого утра водитель не справился с управлением. Это произошло у дома на ул. Напилочная, 29. Водитель, мужчина 1986 года рождения, в результате ДТП от полученных травм скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства.

ГИБДД выясняет детали...

Фото: ЧП Миасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU