«Передумал помирать»: в Челябинской области кто-то выкинул на улицу... розовый гроб
Читатель прислал фото в наш паблик КП-Челябинск. На нем — обыкновенная площадка для мусорных контейнеров. Как всегда, рядом с баками навалено куча крупнокалиберного хлама. И не поймешь сразу, что там лежит. Но подпись под фото заставляет присмотреться и ахнуть:
— Это — Миасс, поселок Динамо. Кто-то выбросил гроб на мусорку. Жуть какая!
Тема, если рассудить, не веселая. Все-такие второго применения такой вещице придумать сложно. В хозяйстве она вряд ли пригодилась бы. Конечно, в виду своих габаритов, там можно было бы хранить лук на зиму, или убирать на хранение вещи. Но только такое не придет в голову даже сумасшедшему.
Однако, снимок, вызвал бурное обсуждение пользователей сети. Люди пишут:
— Дракула мебель меняет.
— Радоваться надо, раз не пригодился!
— Передумали помирать.
— А может упаковку выкинули...
— Розовенький,симпатичный... Без содержимого?
— По размеру не подошел!
— Подарили новый, более дорогой?
— Восстание мертвецов, домики свои выкидывают и выходят в мир.
Но все шутки пресекла вот такая подпись, которая заставляет задуматься:
— На Динамо не первый раз гробы выкидывают. У Северного рынка вы видели что творится? Это ваше фото ерунда по сравнению с тем, что там.
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ИСТОЧНИК KP.RU