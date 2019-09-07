«Передумал помирать»: в Челябинской области кто-то выкинул на улицу... розовый гроб

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-07T09:06:31+03:00

Вот так придешь мусор выкидывать и дар речи потеряешь. Фото: Читатель КП-Челябинск.

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Читатель прислал фото в наш паблик КП-Челябинск. На нем — обыкновенная площадка для мусорных контейнеров. Как всегда, рядом с баками навалено куча крупнокалиберного хлама. И не поймешь сразу, что там лежит. Но подпись под фото заставляет присмотреться и ахнуть:

— Это — Миасс, поселок Динамо. Кто-то выбросил гроб на мусорку. Жуть какая!

Тема, если рассудить, не веселая. Все-такие второго применения такой вещице придумать сложно. В хозяйстве она вряд ли пригодилась бы. Конечно, в виду своих габаритов, там можно было бы хранить лук на зиму, или убирать на хранение вещи. Но только такое не придет в голову даже сумасшедшему.

Однако, снимок, вызвал бурное обсуждение пользователей сети. Люди пишут:

— Дракула мебель меняет.

— Радоваться надо, раз не пригодился!

— Передумали помирать.

— А может упаковку выкинули...

— Розовенький,симпатичный... Без содержимого?

— По размеру не подошел!

— Подарили новый, более дорогой?

— Восстание мертвецов, домики свои выкидывают и выходят в мир.

Но все шутки пресекла вот такая подпись, которая заставляет задуматься:

— На Динамо не первый раз гробы выкидывают. У Северного рынка вы видели что творится? Это ваше фото ерунда по сравнению с тем, что там.

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ИСТОЧНИК KP.RU