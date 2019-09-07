В Челябинске ко дню города сдали два проблемных дома

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-07T09:25:28+03:00

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В Челябинске сдали два долгостроя. Это дом № 5.7 в микрорайоне Чурилово Lake City и дом № 5.1 в жилом комплексе «Бриз». Там будут жить 400 семей. Минстрой начал выдавать первые ключи.

— На домах выполнен минимальный объем работ — это электроснабжение, водоснабжение, тепло, лифты работают, благоустройство прилегающей к дому территории, отделка подъездов и лестничных клеток. И ситуацию с проблемными домами будем решать до тех пор, пока в Челябинской области не останется ни одного обманутого дольщика, — сказал и.о. замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль.

233 дольщика дома № 5.7 в микрорайоне Чурилово Lake City должны были получить готовые квартиры в конце 2016 года. Но весь комплекс оказался «заморожен», и строительство долгое время не велось. Люди жаловались во все инстанции и выходили пикеты.

Только в ноябре 2018 года в отношении застройщика ООО «Речелстрой» возбудили процедуру банкротства. ООО СК «Западный луч» был привлечен властями для завершения строительства. К этому времени в микрорайоне работы не велись на 17 домах. 1,5 тыс. дольщиков оставались без жилья. Сегодня уже 707 дольщиков смогли отметить новоселье.

— Возобновлено строительство многоквартирного жилого дом № 3.25, — сказал представитель СК «Западный луч» Андрей Аликин. — Проводится техническая экспертиза домов 3.18 и 3.34. В ближайшее время начнется строительство. Мы ожидаем, что до конца 2020 года проблема дольщиков «Речелстроя» будет полностью решена.

Еще один дом для 178 дольщиков сдали в жилом комплексе «Бриз» по улице Набережная, 5.1 (стр). Ключи от своих квартир получили первые пять семей. Заключение соглашения с НКО «Фонд поддержки дольщиков и заемщиков» (АО ЮУ КЖСИ) помогло завершить строительство. При поддержке фонда ведутся работы на доме на улице Работниц, 97 (стр). Еще 59 семей смогут переехать в свои квартиры в конце сентября.

Поправки в закон о долевом строительстве требуют возводить дома с использованием эскроу-счетов, при котором денежные средства вносятся на специальный счет в банке. Изменение системы финансирования жилищного строительства входит в федеральный проект «Ипотека» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сейчас в Челябинской области свое жилье ожидают дольщики еще 54 недостроев.

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ИСТОЧНИК KP.RU