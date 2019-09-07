2019-09-07T09:42:06+03:00
Происшествия

В Челябинской области липовые риелторы торгуют фейковой базой квартир

Андрей СОКОЛОВ
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Настоящие риелторы базой данных не торгуют. фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Настоящие риелторы базой данных не торгуют. фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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В социальных сетях появился пост жителя Магнитогорска. Он рассказал, как стал жертвой обманщиков:

— Нашел квартиру на Авито, позвонил, мне сказали, что это — агентство, мол, приезжайте поговорим и поедем квартиру смотреть. Я приехал, оказалось что они предлагают купить базу адресов продавцов квартир. Минимальный пакет услуг — 4500 руб (база данных и консультации по телефону). Максимальный — 18 тысяч. Я купил минимальный.

Мы договорились посмотреть две квартиры. Мне их показали на компе. Прямо там, где надо, недорого, с отличным ремонтом. Мне дали номера «собственников» и сказали позвонить в назначенное время, чтобы договориться о встрече.

Звоню, женщина говорит, что сегодня не может, давайте завтра. Звонил ей потом много раз, больше трубку не берет. Потом прочитал еще раз свой договор с этими упырями и понял! Там прописано, что они просто предоставляют базу (каких-то) данных с квартирами. Вот я ее и купил. Только она липовая. Иду в полицию...

СОВЕТ «КП»

Риелтор всегда бесплатно ищет варианты, показывает, а потом, когда уже нашли квартиру, Вы оплачиваете его услуги, заключая правильный договор. Риелтора следует искать по знакомым. Либо, читать отклики о риелторах в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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