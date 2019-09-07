СК сообщил причину смерти двух южноуральцев, которых сын нашел мертвыми

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-07T10:31:10+03:00

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Следственный комитет РФ по Челябинской области проводит проверку случая смерти двух южноуральцев.

Трагедия разыгралась в Миассе. Утром, 29 августа, девятилетний мальчик проснулся от стонов отца. Ребенок вышел в коридор и увидел, что его родители лежат на полу.

Медики приехали быстро, но 34-летняя женщина уже скончалась. В течение часа погиб и ее 32-летний супруг. Бабушка заявила, что родители паренька употребляли их систематически.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Ребенок позвонил бабушке, которая вызывала «скорую медицинскую помощь». По приезду медики констатировали смерть женщины и мужчины. Согласно медицинскому заключению, причиной их смерти явилось отравление наркотическим веществом, — сообщает пресс-служба ведомства.

Органами опеки 9 и 7-летний сыновья умерших переданы родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU