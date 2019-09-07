В Челябинской области водитель на Форде сбил мотоциклиста
6 сентября в Южноуральске на улице Мира произошло ДТП. 35-летний водитель автомобиля MONDEO столкнулся с мотоциклистом KAYO MX.
— При повороте налево возле дома 64 на улице Мира водитель авто совершил столкновение с мотоциклом Kayo MX. Авария случилась на прилегающей территории. Мотоцикл двигался по тротуару. За управлением находился 27-летний мужчина. Прав на управление транспортным средством у него не оказалось, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия — жители города Южноуральск. Инцидент расследуется.
Авария случилась в Южноуральске на ул.Мира 64Фото: Областной УГИБДД
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ИСТОЧНИК KP.RU