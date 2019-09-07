В Златоусте пассажиры стоят идут на остановку между забором и лужей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-07T11:19:22+03:00

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— Это происходит на улице Малая Балашиха. Конечная остановка. Выезд на трассу, — пишет в паблик КП-Челябинск подписчица группы. — Невозможно пройти на остановку, особенно после дождя.Тут два варианта: либо — в грязь, либо под колеса. Есть водители, которые притормаживают, объезжают, пересекая сплошную. Но это редко.

Не окатит из лужи машина, так задавит! Фото: соцсети.

Читательница просит обратиться к администрации:

— Проведите проверку, на каком основании хозяева крайних домов заняли территории между своим и «шумовым» забором, который поставлен за счет города? Ведь там можно же сделать проход, а скорее всего так и было запланировано. Либо можно отсыпать обочину выше уровня дороги (про тротуар я молчу). А у нас там ходят и ДЕТИ в школу! Не хотелось бы быть свидетелем беды...

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ИСТОЧНИК KP.RU