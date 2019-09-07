2019-09-07T11:14:36+03:00
Происшествия

В Копейске Форд въехал в сточную канаву

Автолюбитель приходит в себя в больнице
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Водитель Форда Мондео попал в сточную канавуВодитель Форда Мондео попал в сточную канавуФото: Областной УГИБДД
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В Копейске рано утром, 7 сентября, произошла авария. На 1 км автодороги Копейск-Потанино автомобиль Форд Мондео упал в кювет.

По ходу движения водитель Форда съехал в левый кювет. Затем наехал на препятствие на краю водосточной канавы и остановился. Известно, что автолюбителю 37 лет. По предварительным данным, он не справился с управлением.

— В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

Дело расследуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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