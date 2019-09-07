В Челябинске на стадионе «Сигнал» уложили новое покрытие

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-07T13:29:53+03:00

А теперь родители юных футболистов просят освещение и парковку

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Подарок ко Дню рождения Челябинска презентовали в субботу, 7 сентября. На стадионе «Сигнал», где тренируются воспитанники футбольной школы, постелили новое покрытие. Искусственная трава настолько мягкая, что и падать не страшно. Покрытие отличное, соответствует самым современным требованиям.

Обновленное поле осмотрел глава региона Алексей Текслер. На стадион он прибыл с временно исполняющей полномочия главы города Натальей Котовой и исполняющим обязанности министра физкультуры и спорта Челябинской области Леонида Одера.

Предстоит реконструкция трибун «Сигнала»: через два года инфраструктура стадиона будет полностью обновлена. Кроме того, на стадионе должно появиться еще одно поле, для мини-футбола.

К главе региона подошли родители маленьких спортсменов и попросили смонтировать уличное освещение, чтобы можно было проводить тренировки до позднего вечера, и устроить парковку, так как во время матчей негде оставить автомобили. Глава региона поручил решить вопросы подрядной организации.

— На территории спортивного комплекса тренируются порядка 1700 ребятишек. В ближайших планах — возведение крытого ФОКа, чтобы футболисты могли совершенствовать свое мастерство круглый год. В следующем году на стадионе появится новая беговая дорожка, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU