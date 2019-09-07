В Челябинске починили и продолжили тестировать новый трамвай
Специалистам удалось устранить проблему, из-за которой вагон встал возле здания правительства Челябинской области, приостановив движение трамваев на вокзал.
— Вчера вагон успешно продолжил испытания на маршруте «Трамвайное депо №2 — проходная ЧМК». Сегодня вагон также работает на этом маршруте. Все системы работают исправно, в штатном режиме, — рассказал журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов.
Следующий этап — обучение водителя и обкатка вагона под нагрузкой с пассажирами. Планируется, что это будет на следующей неделе.
— Ориентировочная дата — 9 сентября, — добавил Евгений Самойлов.
В Челябинске тестируют новый трамвай.Видео: УКВЗ! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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