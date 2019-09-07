В Челябинске починили и продолжили тестировать новый трамвай

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-07T14:35:01+03:00

Трамвай ездит без поломок второй день. Фото: cheladmin.ru

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Специалистам удалось устранить проблему, из-за которой вагон встал возле здания правительства Челябинской области, приостановив движение трамваев на вокзал.

— Вчера вагон успешно продолжил испытания на маршруте «Трамвайное депо №2 — проходная ЧМК». Сегодня вагон также работает на этом маршруте. Все системы работают исправно, в штатном режиме, — рассказал журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов.

Следующий этап — обучение водителя и обкатка вагона под нагрузкой с пассажирами. Планируется, что это будет на следующей неделе.

— Ориентировочная дата — 9 сентября, — добавил Евгений Самойлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730673" frameborder="0"></iframe> В Челябинске тестируют новый трамвай.Видео: УКВЗ! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU