Челябинский «Трактор» одержал победу над «Амуром»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-07T14:30:43+03:00

В честь Дня рождения родного города наши ребята обыграли хабаровчан в овертайме

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В субботу, 7 сентября, «Трактор» встретился с «Амуром» в матче регулярного расписания КХЛ. Выездную победы хоккеисты челябинского клуба одержали со счетом 2:1ОТ.

В составе победителей-«трактористов» блистали Данил Файзуллин и Алексей Кручинин. Из хабаровского клуба шайбу забросил Антон Глинкин.

Следующая игра у «Трактора» пройдет завтра, 8 сентября. В соперниках вновь «Амур».

— Непростым был матч, но я горжусь ребятами, они проявили характер, над которым мы все работали. Поздравляю челябинцев с Днем города. В такой день мы просто не могли проиграть,

— сказал главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

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ИСТОЧНИК KP.RU