В Челябинской области в лесу погиб грибник

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-07T14:54:54+03:00

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Пенсионер Александр Белокопытов из деревни Зотино Каслинского района ушел за грибами 2 сентября и пропал. До леса его подвез сын, домой Александр Иванович планировал вернуться пешком. Но заблудился. Успел позвонить сыну, сообщить о том, что заплутал. А потом, видимо, разрядилась батарея телефона.

К поисковикам и в полицию родные Белокопытова обратились без промедления. Пять дней полиция, МЧС, волонтеры прочесывали леса в окрестностях деревни, с каждым разом забираясь все дальше. Но ни одной зацепки – ничего. На пятые сутки решили поднять в небо квадрокоптер..

В субботу, 7 сентября на страничке группы «Снежинск-СПАС» появилось сообщение: « Белокопытов Александр Иванович найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким....».

Для волонтеров каждая трагедия пропавшего и погибшего человека - что собственная боль.

- Пожалуйста, люди! Ответственно подходите к сборам за грибами! Берите все необходимое! Осень, холодно, а поход может не известно чем закончиться, как бы хорошо вы не знали лес. И помните главное правило и сообщите его всем своим родственникам - любителям леса: потерялся - стой на месте, жди помощи! - призывают поисковики отряда«Снежинск-СПАС».

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, с начала этого года, в южноуральских лесах было спасено 149 «потеряшек» (совершено 137 выездов). Среди них «охотники» за грибами и ягодами, туристы, сбившиеся с маршрута. Все найденные профессионалами заблудшие странник живы и здоровы. В прошлом году спасатели отыскали в лесах 172 человека, совершив 424 выезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU