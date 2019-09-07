В Челябинске в отеле перепутали отчество поп-звезды Владимира Преснякова
Хедлайнер одного из концертов в Челябинске на День рождения города — Владимир Пресняков-младший. На сцену концерта на площади Революции звездный исполнитель «Зурбагана» совсем скоро выйдет с супругой, певицей Натальей Подольской.
В Челябинске чета исполнителей остановилась в модном челябинском отеле. Дирекция от всей души преподнесла в дар популярному певцу дорогой коньяк, приложив благодарственную открытку. Но подписывали ее, вероятно, второпях. Потому перепутали отчество — назвали Преснякова Владимиров Вячеславовичем, тогда как он — Владимирович.
Известно, что Пресняков-младший — человек открытый, позитивный и простой. Потому на ошибку отреагировал мягко, с юмором. Сфоткал презент и открытку для своего аккаунта в Инстаграм и написал: «Это безумно приятно спасибо огромное ЧЕЛЯБИНСК! Раскачаем вас по полной! Как меня только не называли!».
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ИСТОЧНИК KP.RU