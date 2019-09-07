В Челябинской области воплощают в жизнь мечту девочки, умершей от рака

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-07T16:03:52+03:00

Необычные объявления с монетками теперь есть и на остановках в Златоусте. Фото: соцсети.

В Златоусте на остановках общественного транспорта появились монетки для тех, кому не хватает на проезд

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Маленькая жительница Санкт-Петербурга Соня Рыбина умерла от рака в этом году. Однажды в хосписе Соня поделилась с воспитателем мечтой: чтобы на каждой остановке висели объявления не с телефонами, а с монетками.

- Люся, - говорила она. – Представляешь, как было бы здорово. Не хватает человеку денег. Он может подойти, оторвать их и поехать домой.

В январе девочки не стало. А ее мечта шагает добрыми делами по стране. Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые объявления ее мама и папа оставили на остановках в Петербурге. А потом необычные обращения начали появляться в разных городах.

Вот и волонтеры Златоуста присоединились к флешмобу. На остановках общественного транспорта в городе оружейников теперь тоже есть объявления с монетками. Волонтеры флешмоба жертвуют свою мелочь. Если вас тронула эта история, присоединяйтесь!

Если вам не хватает на проезд, эти монетки для вас! Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU