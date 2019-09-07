В Челябинской области воплощают в жизнь мечту девочки, умершей от рака
Маленькая жительница Санкт-Петербурга Соня Рыбина умерла от рака в этом году. Однажды в хосписе Соня поделилась с воспитателем мечтой: чтобы на каждой остановке висели объявления не с телефонами, а с монетками.
- Люся, - говорила она. – Представляешь, как было бы здорово. Не хватает человеку денег. Он может подойти, оторвать их и поехать домой.
В январе девочки не стало. А ее мечта шагает добрыми делами по стране. Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые объявления ее мама и папа оставили на остановках в Петербурге. А потом необычные обращения начали появляться в разных городах.
Вот и волонтеры Златоуста присоединились к флешмобу. На остановках общественного транспорта в городе оружейников теперь тоже есть объявления с монетками. Волонтеры флешмоба жертвуют свою мелочь. Если вас тронула эта история, присоединяйтесь!
Если вам не хватает на проезд, эти монетки для вас! Фото: соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU