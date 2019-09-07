В Челябинске в день выборов появятся бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-07T17:45:33+03:00

В Единый день голосования жителей отдаленных поселков Челябинска довезут до избирательных участков на бесплатных автобусах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для комфорта избирателей дополнительные машины выйдут в отдаленные поселки города

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Жителей отдаленных районов Челябинска в Единый день голосования 8 сентября довезут до избирательных участков на бесплатных автобусах. «Комсомолка» узнала, где они будут курсировать и как их отличить от машин регулярных рейсов.

Тракторозаводский район:

Пос. Развязка — Мехколонна — ул. Конструктора Духова — ул. Сергея Герасимова — ул. Зальцмана — ул. 2-я Эльтонская — ул. Трашутина, 20 (городская клиническая поликлиника № 8), — два автобуса с табличками выборы с 8.00 до 20.00.

Ленинский район:

пос. Мясокомбинат — Копейское шоссе, 5 (СК «Торпедо») (в 9:00, 11:00, 15:00). пос. Фатеевка — ул. Костромская — ул. Псковская — Школа № 108 (в 10:00, 12:00, 16:00). — один автобус (ООО Консул»).

пос. Сухомесово — ул. Новороссийская, 8 (Школа № 146) — один автобус (ООО «Консул»).

От Сухомесово 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00.

Перекресток 6-й Целинный Переулок с улицей 4-я Электровозная — ул. 5 Электровозная — остановка «Солнечный берег» («Школа») (ул. Новороссийская, 136 школа № 130) — один автобус (ИП Темникова).

Белая газель от 6-й Целинного переулка в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Курчатовский район:

Кладбище градское — ул. Городская — пр. Победы — ул. Чичерина — ул. Салавата Юлаева, 3Б — 1 автобус (ООО «Такси-Сервис»).

Автобус ПАЗ. Отправление от кладбища Градского С 8 до 20:00, каждый час.

Металлургический район:

Пос. Першино — ул. Аральская д 193 — д. 134 — Анапская / Ряжская — ул. 26-ти Бакинских Комисаров д. 12, д. 107а, д 63, д 29.

Микроавтобус Фиат.

Советский район:

пос. Водрем-40 — ул. Водрем-40 — пос. Федоровка, ул. Капитанская 10а.

Пос. Старосмолинские каменные карьеры 8 — пос. Смолино, пер. Дачный 22 — один автобус ПАЗ, ООО («Первая Гильдия +»).

От поселка Федоровка: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

От поселка Смолино: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Маршрут № 13 Железнодорожный вокзал — пос. Урицкого — Школа № 17

Остальные маршруты городского транспорта работают по расписанию выходного.

ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда и порядок предоставления льгот на регулярных маршрутах городского транспорта в Единый день голосования не меняется.

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