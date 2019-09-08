2019-09-08T06:56:14+03:00
Общество

В Челябинской области стартовали выборы губернатора

Избирательные участки будут работать до 20 часов
Валентина ВАГАНОВА
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Открыты и работают 2296 избирательных участков.Открыты и работают 2296 избирательных участков.
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Сегодня, 8 сентября, на Южном Урале проходят выборы губернатора Челябинской области. 2296 избирательных участков открылись и работают в штатном режиме. 118 из них начали работу в шесть утра, чтобы проголосовать смогли люди, которым нужно на работу.

По данным облизберкома, в регионе 2 636 609 потенциальных избирателей. Однако, ожидается, что на выборы придет меньше половины из них.

— Также сегодня состоятся выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях, — рассказали в избирательной комиссии Челябинской области.

Сделать свой выбор южноуральцы смогут до 20:00. После участки закроются и начнется подсчет голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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