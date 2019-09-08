Дмитрий Нагиев заявил, что не отказался бы от квартиры в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-08T08:44:16+03:00

Об этом он сказал со сцены на Площади Революции

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Известному шоумену Дмитрию Нагиеву, видимо, настолько понравилось в Челябинске, что он захотел приобрести здесь квартиру. Об этом актер заявил во время праздничного концерта на площади Революции.

Поздравить город с 283-летием на сцену вышел глава Челябинской области Алексей Текслер. После его поздравления, Дмитрий Нагиев сказал:

— Я не отказался бы от квартирки в Челябинске.

— Дим, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить! — тут же подхватил Алексей Текслер.

На это Нагиев не нашел, что ответить и рассмеялся.

Напомним, шоумен вел праздничный концерт на площади Революции. На него собрались тысячи челябинцев. На сцене выступили также Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа А-Студио.

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ИСТОЧНИК KP.RU