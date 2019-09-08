2019-09-08T08:44:16+03:00
Общество

Дмитрий Нагиев заявил, что не отказался бы от квартиры в Челябинске

Об этом он сказал со сцены на Площади Революции
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Популярный телеведущий вел праздничный концерт в честь Дня города.Популярный телеведущий вел праздничный концерт в честь Дня города.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Известному шоумену Дмитрию Нагиеву, видимо, настолько понравилось в Челябинске, что он захотел приобрести здесь квартиру. Об этом актер заявил во время праздничного концерта на площади Революции.

Поздравить город с 283-летием на сцену вышел глава Челябинской области Алексей Текслер. После его поздравления, Дмитрий Нагиев сказал:

— Я не отказался бы от квартирки в Челябинске.

— Дим, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить! — тут же подхватил Алексей Текслер.

На это Нагиев не нашел, что ответить и рассмеялся.

Напомним, шоумен вел праздничный концерт на площади Революции. На него собрались тысячи челябинцев. На сцене выступили также Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа А-Студио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске на День города Нагиев сделал горожанам сомнительный комплимент

Популярный телеведущий обозначил с праздничной сцены главные проблемы города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка на выборах в Челябинской области на 10 часов составила 5,67%
В Челябинской области стартовали выборы губернатора
В Челябинске центр перекрыт из-за салюта
В Челябинске на День города Нагиев сделал горожанам сомнительный комплимент
В Челябинске в день выборов появятся бесплатные автобусы
В Челябинске Алексей Текслер проверил новый сквер
В Челябинской области воплощают в жизнь мечту девочки, умершей от рака
В Челябинске в отеле перепутали отчество поп-звезды Владимира Преснякова
В Челябинской области в лесу погиб грибник
Челябинский «Трактор» одержал победу над «Амуром»
В Челябинске починили и продолжили тестировать новый трамвай
В Челябинске в День города полицейские дежурят на всех площадках
В Челябинске на стадионе «Сигнал» уложили новое покрытие
В Златоусте пассажиры идут на остановку между забором и лужей
В Копейске Форд въехал в сточную канаву
В Челябинской области водитель на Форде сбил мотоциклиста
СК сообщил причину смерти двух южноуральцев, которых сын нашел мертвыми
В Челябинской области липовые риелторы торгуют фейковой базой квартир
В Челябинске ко дню города сдали два проблемных дома